タレント村重杏奈（27）が6日、都内で「30周年記念大たまごっち展」ゲスト会見に出席した。96年に誕生し、今年で30周年。小学校のころからたまごっちで遊んでいたといい、この日は展示を回りながら目を輝かせた。「たまごっちの視点で私たちを映し出している展示があって、ベッドの下からのアングルがあった。確かに小6ぐらいからたまごっちを一瞬忘れた時期があって、なんて悪いことをしていたんだろう…と思った。さっきめちゃ