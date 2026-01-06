鹿児島県鹿児島市の平川動物公園で、昨年５月に生まれたコアラの赤ちゃん（雌）がすくすくと育っている。１２月上旬には母親の袋から出てくるようになり、訪れた人を楽しませている。同園は昨春生まれた雄のコアラとともにホームページで名前を公募している。２月８日午後５時まで。父親のししお（３歳）と母親のインディコ（６歳）の間に誕生した。大きさは２０〜２５センチ、体重は８００グラムほど。ほとんど袋の中で過ごし