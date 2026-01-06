ベネズエラのプエルト・カベヨにあるエル・パリト製油所/Matias Delacroix/AP（CNN）午前7時、大地が揺れ始めた。突然、油井から大量の石油が噴出する。石油は約61メートルもの高さまで噴き上がり、恐怖に震えるラ・ロサ村の住民たちに降り注いだ。今から100年以上前、地球上で最も生産性の高い油井が発見された瞬間だ。これによりベネズエラは、石油超大国へと変貌（へんぼう）を遂げ始める。良くも悪くも。ベネズエラに原油が存