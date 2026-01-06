歌手で女優の酒井法子（54）が、5日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に、早見優（59）とともに出演。息子から指摘され反省したことを明かした。酒井は「この間、息子に怒られまして、『ママってさ、すごい早く食べるじゃん』。すごい早いんですよ。『それ、マジで止めたほうがいいよ』って言われて。『ママに初めて会って、みんなびっくりしちゃうのは、すっごい早く食べちゃうこと。だから、よくかんで