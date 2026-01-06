婚活をスタートさせるのに最適なタイミングはいつか。結婚相談所ナレソメ予備校塾長の勝倉千尋さんは「仕事を頑張りたいなら、20代は思い切りキャリアに投資し、計画的に婚活をスタートさせればいい。20代半ば〜後半は、婚活市場価値のかなり高いゴールデンタイムだ。この眩しいくらいに輝きまくっているモテ期間をみすみす逃してはいけない」という――。※本稿は、勝倉千尋『1年で決める！ アラサー女の婚活戦略マニュアル』（実