いつも上機嫌で上手くいく人は何をしているか。カウンセラーの藤本梨恵子さんは「子供が親から言われる『他人を喜ばせろ』『一生懸命やれ』は心を駆り立てる呪縛的メッセージだ。そんなものは捨てて、肩の力を抜くことが大切である」という――。※本稿は、藤本梨恵子『なぜか機嫌がいい人がやっている100の習慣』（明日香出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／key05※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／k