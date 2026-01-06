2022年に新人王…オールスター選出3回の実績マリナーズの顔、フリオ・ロドリゲス外野手が母国ドミニカ共和国のスタジアム改修のために私財2500万ドル（約39億円）を投じたと、中南米で活動するフリージャーナリストのウィルバー・サンチェス氏が4日（日本時間5日）に伝えた。マイナー時代からイチロー氏を敬愛し、“師匠”とキャッチボールを行うロドリゲスは2022年にメジャーデビュー。132試合で打率.284、28本塁打、75打点、