【モデルプレス＝2026/01/06】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の松本かれんと早瀬ノエルが2026年1月5日深夜、グループでパーソナリティを務めるラジオ番組「FRUITS ZIPPERのオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週月曜深夜0時〜）に出演。お笑いコンビ・マユリカとの交流について語る場面があった。【写真】ふるっぱー“公式お兄ちゃん”と再会する姿 直筆メッセージつき差し入れも◆松