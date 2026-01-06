【モデルプレス＝2026/01/06】元プロレスラーでタレントの北斗晶が1月5日、自身のInstagramを更新。2回目の豆苗を使った夕飯を公開した。【写真】58歳元プロレスラー「まさに節約術」2回目の豆苗使った夕食メニュー◆北斗晶「立派に育ちました」2回目の豆苗使った夕飯披露北斗は「2回目の」「豆苗」「観葉植物の隣に置いて日に当ててたら こんなに立派に育ちました」と記し、大きく成長した豆苗を2株手にした写真を投稿。「なので