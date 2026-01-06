【モデルプレス＝2026/01/06】歌手でタレントの中川翔子が1月6日、自身のInstagramを更新。双子との晴れ着ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】40歳タレント「華やかで可愛い」5キロ超え双子との晴れ着ショット◆中川翔子、双子との晴れ着ショット公開中川は「いとこと一緒に双子3ヶ月健診にいってきました、抱っこ紐で！ひとりじゃ絶対どこにも移動できないから助かる…！」とつづり、日々のオフショットを複数枚投稿。