【モデルプレス＝2026/01/06】timelesz（タイムレス）の松島聡が1月5日、自身のInstagramを更新。「父親流」の雑煮を公開した。【写真】timeleszメンバー「初めて見た」珍しい食材入った雑煮公開◆松島聡「父親流雑煮」披露松島は「父親流雑煮」「今年は美味しくできました」と白い器に盛られた雑煮の写真を投稿。「材料はほとんど目分量」「さすが、父親の性格出てますな」と記し、上品な見た目の雑煮を披露した。また「雑煮食べ