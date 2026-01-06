日本ハム、オリックス、阪神で活躍した元プロ野球選手で現在は野球解説者の糸井嘉男氏（44）が、2026年1月5日にインスタグラムを更新。干支の「午年」にちなんだ自身の写真を公開した。ケンタウロスやラオウに変身糸井氏はインスタグラムで「2026 is the Year of the Horse in Japan 午」と投稿。上半身が裸、下半身が馬のケンタウロスになった画像、漫画「北斗の拳」のラオウのスタイルで、黒い馬「黒王号」に乗った画像。そして