Ｊ１川崎は６日、麻生グラウンドで２６年百年構想リーグに向けて始動した。元日本代表ＭＦでＯＢの中村憲剛氏がトップチーム・デベロップメントコーチとして“初仕事”を行った。竹内弘明ＧＭは、これまでクラブのＦＲＯを務めた中村氏の新たな役割について「彼はそれこそフロンターレのフィロソフィーを体現できるスタッフ。シゲさん（長谷部茂利監督）やコーチングスタッフとも昨年（の流れ）からきているので、攻撃の部分と