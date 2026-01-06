２０２５年１２月２５日に将棋の伊藤沙恵女流四段が女流棋士としての大一番に臨んでいた。男性の強豪棋士たちを次々に倒し、たどり着いた王位戦予選決勝。勝てば女性初の王位戦リーグ入りと、棋士編入試験の受験資格を獲得する対局だった。記者室をあふれる数の報道陣が注目の一番を見守っていた。最後まで熱戦となった対局だったが、結果は敗戦。あと一歩届かなかった。終局後、「女流棋士人生で最初で最後かもしれない機会だ