斎藤工のボケにズッコケるゆりやん ゆりやんレトリィバァ監督、前田旺志郎、九条ジョー、鈴木福、斎藤工が６日、都内で行われた映画『禍禍女』（２月６日公開）全国行脚出発式に出席した。初監督のゆりやんの恋愛の全てを詰め込んだ映画。執拗に男たちに付きまとう“禍禍女”の姿を描く。この日の出発式には、ゆりやんが『極悪女王』で共演し、本作にも出演する斎藤の姿も。芸人顔負けにボケを連発すると、ゆりやん