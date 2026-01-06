SNSでの投稿内容を理由に裁判官を罷免され、法曹資格を失った元仙台高裁判事の岡口基一氏は現在、予備校で司法試験の受験者向けに講義を行なっている。その岡口氏は、法曹の道を志す若手の「志の変化」を危惧していると明かす。ノンフィクション作家の広野真嗣氏がインタビューした。（全3回の第3回。第1回から読む）◆はじめから読む→「裁判所当局が嫌がった核心は白ブリーフだった」弾劾裁判で法曹資格を失った岡口基一氏が