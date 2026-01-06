夫婦漫才コンビの宮川大助・花子が６日、奈良・生駒市の芸術会館美楽来で絵本集「大助・花子の日本昔ばなし」の原画展をＰＲした。同絵本集は１９９０年前後に出版されたもので、文・宮川大助、絵・宮川花子。原画総数約１５０点から３０点余りを９年半ぶりに公開する。今年４月９日に迎える金婚式を前に、花子は「５０年もよう持った」と感慨深げに記念イヤーの幕明けを祝った。コンビ結成は１９７９年だが、結婚は７６年。多