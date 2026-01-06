司法権（裁判所）は、行政権（内閣）や立法権（国会）から独立する────小中学生で習う基本であるはずの「三権分立」だ。しかし、「白ブリーフ」などで話題となったSNSでの投稿内容を理由に裁判官を罷免された元仙台高裁判事の岡口基一氏は、その前提に対して危機感を覚えているという。司法界の危機に、安倍政権下の「官邸一強政治」が関係していたと語る岡口氏の真意とは。ノンフィクション作家の広野真嗣氏がインタビュー