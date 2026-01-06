浦和は６日、埼玉スタジアムで新体制発表会見を行った。昨季は優勝争いに絡めず７位に終わったが、１００年構想リーグはマチェイ・スコルジャ監督が続投し、半年間のイレギュラーなシーズンに挑むことに。田口誠代表取締役社長は「昨季は非常に反省の多い１年となりました。その事実を重く受け止め、改善すべき点に誠実に向き合って参ります。我々は来月開幕するリーグ戦を、チャレンジをしながらトップを目指す半年と位置づけま