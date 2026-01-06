SNSでの投稿内容を理由に、裁判官を罷免────元仙台高裁判事の岡口基一氏は弾劾裁判の結果、法曹資格を失った。「司法権の独立」や「表現の自由」などが問われた岡口氏の裁判から、どのような教訓が得られるのか。ノンフィクション作家の広野真嗣氏が、当の岡口氏にインタビューした。（全3回の1回目）◆つづきを読む→〈白ブリーフ〉で弾劾された元仙台高裁判事・岡口基一氏が指摘する第2次安倍政権と保守派議員の「法曹界へ