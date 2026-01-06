気象台は、午後4時10分に、なだれ注意報を島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、共和町、岩内町などに発表（雪崩注意報） 6日16:10時点石狩、後志地方では、7日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■石狩市□なだれ注意報7日にかけて注意■当別町□なだれ注意報7