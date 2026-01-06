デルシー・ロドリゲス氏＝2025年12月、ベネズエラ首都カラカス（ロイター＝共同）ベネズエラの暫定大統領に5日、正式に就任したデルシー・ロドリゲス氏（56）は、反米左派マドゥロ政権を闘志あふれる姿で擁護し、政権の「虎」と評される。米国に拘束されたマドゥロ大統領の右腕として知られ、暫定ながらベネズエラで初めて女性の大統領に就いた。混乱のさなかにある国の安定を図りつつ、トランプ米政権との交渉を進める難しいか