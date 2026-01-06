2025年の全国の交通事故の死者数が、過去最少の2547人だったことが警察庁のまとめでわかりました。警察庁によりますと、去年1年間に全国で発生した交通事故による死者の数は2547人で、前の年より116人減少し、1948年の統計開始以降、過去最少となりました。都道府県別では、神奈川県が139人と最も多く、次いで東京都の134人、北海道の129人で、最も少なかったのは鳥取と島根の17人でした。また、65歳以上の高齢者の死者数も1966年