モデル古谷恵さんが亡くなったことが6日、分かった。47歳だった。所属事務所「ボンイマージュ」が公式サイトで発表した。古谷さんは1978年（昭53）10月28日生まれの横浜市出身。21年に自身のnoteで「先日大腸にがんが見つかりました。肝臓に転移もあり告知時には既にステージ4。ああびっくり。我が身にはそんなことが起きているのかとどこか他人事のようにその告知を受け止めました」とつづり、驚きとともに闘病を報告していた。所