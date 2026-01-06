松本白鸚（83）が、「壽初春大歌舞伎」（東京・歌舞伎座、25日まで）を体調不良のため休演することが6日、発表された。大事をとっての休演だという。白鸚は夜の部「女殺油地獄」に、武士の小栗錦左衛門役で出演していた。白鸚が「女殺油地獄」に出演するのは初めてだった。同役は、中村東蔵とのダブルキャストで、6日はBプロの東蔵がつとめる。次の白鸚出演のAプロは8日だが、出演については決まり次第発表するという。