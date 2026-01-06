秋田地方気象台は「雷と突風およびひょうに関する秋田県気象情報」を午後4時5分に発表しました。県内では暖かく湿った空気や上空の寒気の影響により、大気の状態が非常に不安定となる見通しです。7日昼過ぎから8日にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。7日は低気圧が急速に発達しながら日本海を北東へ進み、低気圧からのびる前線が8日にかけて東北地方を通過する見込みです。低気圧や前線に向かって暖