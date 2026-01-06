¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°áÁõ¤Ç¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÉ½¾ð¤â¸µAKB48¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß(34)¤¬¸åÇÚ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¤½¤Î¿ÈÄ¹º¹¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤µ¡¼¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¿ÈÄ¹º¹¤Ë¤â¶Ã¤­¸ª¤ËÏÓ¤ò²ó¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¹ø¤Ë¼ê¤ò²ó¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢AKB48¤Î20´ü¸¦µæÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÂç²ìºÌÉ±(19)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¹â¶¶¤Ï¿ÈÄ¹148¥»¥ó¥Á¤Ç168¥»¥ó¥Á¤ÎÂç²ì¤È¤Ï20¥»¥ó¥Á¤Î¿ÈÄ¹º¹¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤â¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°áÁõ¤ÇÆ¬°ì¤ÄÊ¬¤Û¤ÉÇØ¤Î¹â¤¤Âç²ì¤Ë¡¢¹â