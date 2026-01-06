「新年からパニック」CMでの天真爛漫な笑顔が印象的な女優・松田るか(沖縄県出身)が電撃婚…。イメージが変わる30歳の近影に反響が寄せられている。「私ごとで恐縮ですが、松田るかと谷碧仁は入籍いたしましたことをご報告させていただきます」とインスタグラムに連名の直筆著名入り文書を投稿。「明日はもっと、いい日になる」(フジテレビ、2025年)で脚本を務め、劇団を主宰する谷碧仁(あおと、34)と結婚したことを発表した