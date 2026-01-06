現在は無期限活動休止中となる和楽器バンドのベーシスト兼、長年シーンでも重音テトの名手として知られてきたボカロP・亜沙。直近でも近年のテト人気を発端としたライブイベント「重音テト×亜沙バンド テトライブ」や、ソロ名義による地方ツアーなど多彩な形で精力的な活動を行っているが、そんな彼による新たなプロジェクトが昨秋始動した。それが、昨年12月にCDリリースされた「骸と伽藍堂」である。文／曽我美なつめA