麺類1杯無料や全部のせ無料が当たる！ 三田製麺所がアプリでハズレなしの「新春くじ」を開催つけ麺専門店「三田製麺所」が、2026年1月6日（火）から1月12日（月）までの期間限定で、公式アプリ内にて「新春くじ」を配信します。今回初めてミニゲーム機能を搭載し、毎日1回、最大7回まで抽選に参加可能。A賞の「麺類1杯無料」をはじめ、B賞「全部のせ無料」、C賞「唐揚げ1個無料」、D賞「味玉1個無料」、E賞「黒ウーロン茶