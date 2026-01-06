情報セキュリティをテーマにしたポスターコンクールの審査会が静岡県庁で開かれました。 2026年1月6日、県庁で開かれたのは「ひろげよう情報セキュリティコンクール2025」の作品審査会です。 このコンクールは情報セキュリティに興味を持ち、意識を高めてもらうことを目的に独立行政法人情報処理機構が主催したもので、全国の小中高生から2184点、県内からは33点の応募がありました。 パスワ