六車日那乃が自身のインスタグラムを更新。宝塚大劇場で星組公演を観劇したことを嬉しそうに投稿した。【写真】「何処かのお嬢様かと…」 清楚なファッションがお似合いの六車日那乃六車が観たのは星組の新トップスター・暁千星（あかつき ちせい）と新トップ娘役・詩ちづる（うた ちづる）のお披露目公演「恋する天動説」「DYNAMIC NOVA」だ。「姉の影響でよく見ていた星組を見れて幸せでした」「心が浄化されて楽しかったです」