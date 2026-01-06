１月６日午後、大阪府東大阪市のコンビニエンスストアで中学３年生の男子生徒が車にはねられ心肺停止の状態です。警察は車を運転していた７０代の男を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。６日午後１時すぎ、東大阪市中新開にあるコンビニの敷地内で、「車が男性をはねてフェンスに突っ込んでいる」と消防に通報がありました。消防によりますと、中学３年生の男子生徒がはねられ、心肺停止の状態で病院に搬送されたとい