米国テーラーメイドが2026年モデルの正式発表をSNSで予告。「4次元。目標はただ一つ、スピード。1.8.26に新しい速さを見つけよう。プロフィール欄のリンクをクリックして登録し詳細をご覧ください」とし、既に契約プロの大半がスイッチ済みの未発表モデル『Qi4D』の情報解禁を予告。また、日本法人も「スピードの新定義。2026.01.09」と正式発表日を投稿した。【画像】PINGの未発表ドライバー『G440K』とどっちがカッコいい？かた