女子生徒にわいせつな動画を撮影させ、SNSで送信させたとして逮捕された男女3人について、熊本地方検察庁は起訴しないことを決めました。 不起訴処分となったのは、住所不定の男性（32）、和歌山県に住む女性（21）、秋田市に住む女性（26）です。 3人は昨年9月、面識がなかったとみられる熊本県に住む18歳未満の女子生徒（10代）に、わいせつな動画を撮影させSNSで送信させたとして逮捕されました。 警察は捜査に支障があると