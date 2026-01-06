メジャーリーグアストロズへの移籍が決まった今井達也投手が入団会見に臨み、第一声から会場を沸かせました。【映像】今井達也投手 会場を沸かせた第一声（実際の様子）今井（英語）「元気かいヒューストン？今井達也です。ワールドチャンピオンを目指す準備はできています。さぁ行くぞヒューストン！ありがとう」アストロズと3年最大6300万ドル、日本円でおよそ99億円の契約を結んだ今井投手。背番号45のユニフォーム姿でメジ