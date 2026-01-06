午前10時18分ごろ、島根県と鳥取県で震度5強を観測する地震がありました。気象庁は、今後1週間程度、同程度の地震やさらに強い揺れに注意を呼びかけています。震度5強を観測した松江市から中継で伝えます。松江城からほどちかい松江市殿町にある5階建ての建物では、地震の影響で高さ15メートルのあたりの外壁が崩れ、駐車場に落下したため、現在、業者による瓦礫の撤去作業が行われています。近くの店舗によりますと、外壁は1度目