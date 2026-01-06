俳優の北川景子（39）が幼少期の意外な夢を明かした。【映像】フォーマルな装いの北川景子現在放送中で、北川がキャラクターを務める三菱重工の新CMのメイキング映像とインタビューが到着した。北川「幼稚園のころ、実は宇宙飛行士になりたいと思っていた時期があった。日本人の宇宙飛行士の方が宇宙に降り立った時の映像を見たときにかっこいいなと思った」そして今年の抱負については「とにかく健康で、家族みんな健康でい