6日午前、島根県東部を震源とする強い地震があり、鳥取県と島根県で震度5強を観測しました。島根・松江市の中心部にあるJR松江駅前から現在の状況を、さんいん中央テレビの村上遥キャスターが中継でお伝えします。現在、私の後ろに見える駅舎は発災直後から立ち入り制限がされていましたが、発災から3時間半後の午後2時過ぎに安全が確認され解除されています。ただ構内にある商店街は余震に備え、終日閉店が決まっています。地震直