伝説のロックバンド「BOOWY」のドラマー高橋まこと（72）が6日、X（旧ツイッター）を更新。72歳の誕生日を告知した。「今日は72歳になりましたたくさん！！のお誕生日メールありがとうございます」（原文のまま）と感謝を示し、「今年も頑張りますのでどうぞよろしくお願いします」と呼びかけた。また、「こんな中また地震だね」とすると、「島根の皆さまよろしくお願いします」とし、ドラムをたたく写真4枚の写真を投稿した。