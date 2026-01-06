有事に備えて、石川県の航空自衛隊小松基地で、ことしの飛行訓練が始まりました。6日から始まった、ことし初の航空自衛隊小松基地の飛行訓練。震災などの影響で3年ぶりの飛行初めとなった今回は、去年4月に配備された新機種のF35A戦闘機の3機や、F15戦闘機の10機が空に飛び立ちました。 この日は大規模災害などあらゆる事態を想定して、日本海上空で訓練を行われたということです。小松基地・野村 信一 基地司令：「小松基地と