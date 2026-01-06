2026年の年頭にあたり、Datadog Japan プレジデント＆カントリーゼネラルマネージャー日本法人社長の正井拓己氏は年頭所感として、以下を発表した。新年明けましておめでとうございます。2025年は、生成AIやAIエージェントの利活用が実験的活用の段階から本格的な運用へ、企業の業種や規模を問わず進展し、企業の業務プロセスやエンドユーザー向けサービスの一層のデジタル化に伴い、ハイブリッド、マルチクラウド環境へのシフトも