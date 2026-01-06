日清食品は1月12日から、「カップヌードル 辛味噌」と「カップヌードル 白味噌」を発売する。価格は各236円（税別）。寒い季節は“味噌”系フレーバーの人気が高まることから、今回、いつもの「カップヌードル 味噌」とはひと味違う、「カップヌードル 辛味噌」を新発売するとともに、昨年好評だった「カップヌードル 白味噌」を再び発売。“三味噌トリオ”が揃った。「カップヌードル 辛味噌」は、コクのある3種の味噌をベースに