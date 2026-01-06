津山警察署 岡山県津山市の女性5人の家に忍び込むなどして下着などを盗んだとして、津山市の会社員の男(33)が、6日、住居侵入と窃盗の疑いで再逮捕されました。 警察によりますと、男は2025年2月6日から10月12日までの間に、女性5人(21～49歳・当時いずれも津山市在住)の家に侵入するなどし、室内や物干し場から、靴や下着など計21点を盗んだ疑いが持たれています。 男は、2025年11月と12月に同様の疑いで計3回逮