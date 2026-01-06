明後日8日は再び冬型の気圧配置が強まるでしょう。大雪や猛吹雪による交通への影響に注意が必要です。3連休後半の11日(日)から寒気が長く居座り、日本海側を中心に積雪が増加するでしょう。太平洋側は冬晴れの日が多く、空気の乾燥と寒さにご注意ください。明後日8日日本海側は再び大雪荒れた天気のおそれも太平洋側も風が冷たい明日7日は、早くも前線を伴った低気圧が近づき、日本海側では午後は次第に雪や雨が降りだすでし