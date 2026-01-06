午前に往って来い、午後はもみ合い＝東京為替概況 6日の東京市場でドル円は朝方ドル高円安が優勢。昨日海外市場で売りが出た流れから156円30銭台で始まると、156円79銭まで上昇した。前日に続く大きな株高を受けたリスク選好の動きなどが円売りとなり、昼前に朝の水準に戻すと、その後156円24銭まで下げた。 一日を通すと156円台での上下であり、はっきりした方向性は見られなかった。金曜日に米雇用統計、明日は関連指