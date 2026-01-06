ドル円１５６．４０近辺、ユーロドル１．１７３５近辺＝ロンドン為替 ロンドン早朝、ドル円は156.40近辺、ユーロドルは1.1735近辺で推移している。ドル円は東京午前にドル買い優勢にスタートしたあと、反落して前日NY終値水準に押し戻されている。これまでのレンジは156.24-156.79までとなっている。 ユーロドルもドル買いが先行し、1.1711レベルの安値を付けた。その後は上昇に転じると高値を1