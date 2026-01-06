ＪＲＡは１月６日、２０２５年度のＪＲＡ賞を発表した。最優秀マイラーにはジャンタルマンタル（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）が選ばれた（年齢、所属は２０２５年時点の表記）。投票総数２４８票のうち満票を獲得した。最優秀マイラー部門は２３年度から創設されたが、満票での選出は初。授賞式は１月２６日に行われる。ジャンタルマンタルは昨年、半年ぶりの実戦だった安田記念を勝利。秋始動戦の富士Ｓは２