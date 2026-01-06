Ｊ１川崎は６日、麻生グラウンドで２６年百年構想リーグに向けて始動した。新加入のＭＦ紺野和也は「攻撃の選手なのでゴールやアシスト、チャンスメークのところはこだわってやっていきたい。みんな技術が高いので、そこは自分のもっともっと成長できるポイントだと思う。日々の練習から吸収していきたい」と意欲的に語った。２８歳の紺野は埼玉県出身で法大からＦＣ東京に加入し、２３年から福岡でプレー。左利きのドリブラー