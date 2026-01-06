京都は6日、京都市内で新体制発表会を開催した。今季6シーズン目を迎えるチョウ貴裁監督を始め、完全移籍加入の選手を含む新加入9選手が登壇。2月に開幕する特別大会「百年構想リーグ」での優勝を宣言した。スローガンは「TaketheCrown」（頂上奪取）。指揮官は「間違いなく“waitthecrown”では優勝は手に入ってこない。自分たちが手に入れようと思わない限り、それは実現できない」と強調。昨季はクラブ最高順位3位